Российские бойцы сорвали атаку ВСУ и взяли пленных под Клещеевкой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 131 0

Остальная часть боевиков была ликвидирована.

Российские бойцы сорвали атаку ВСУ и взяли пленных под Клещеевкой

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские военные продолжают демонстрировать мужество, бесстрашие и отвагу. Под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) бойцам удалось сорвать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взять в плен двух боевиков. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнем артиллерии соединений третьего армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», — рассказал Астафьев.

Основная часть личного состава противника в ходе боя была российскими солдатами ликвидирована.

Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о начале спецоперации 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов.

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