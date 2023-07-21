Высветился и попал под удар: гаубица Д-20 разносит артиллерию ВСУ у границ РФ

Со стороны Белгородской области противника атакуют, что называется, еще на подходе.

Только за последние сутки на разных участках фронта российские военнослужащие поразили без малого сотню артиллерийских подразделений ВСУ. Со стороны Белгородской области противника атакуют, что называется, еще на подходе, не давая даже приблизиться к границе региона. И все в тесной связке с разведкой.

Координаты цели становятся известны еще до того, как националисты успевают развернуться на позиции. Чтобы их ликвидировать, наши бойцы используют 152-ух миллиметровую гаубицу Д-20 — оружие надежное и проверенное временем. Расчет этой пушки уничтожает бронетехнику противника на расстоянии до 20-ти километров. Но при желании может дотянуться и дальше.

«В основном сейчас работаем по пехоте и по минометному расчету. В данным момент потише, чем месяц назад было. Мы больше проявляем себя, чем противник. Так высветился он, мы нанесли поражение. И все», — рассказывает российский военнослужащий с позывным «Азимут».

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ боевика ВСУ, которого спящим в окопе бросили сослуживцы, а разбудили пришедшие на позиции российские солдаты.