Уникальное орудие: чем Россия подавляет неонацистов в зоне СВО

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Корреспондент «Известий» показал работу орудий «Нона» в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Из-за оружейного и снарядного голода у ВСУ снизилась интенсивность контрбатарейной борьбы.

Натовское вооружение все чаще попадает под удары российских военных. На передовой отмечают — из-за оружейного и снарядного голода у ВСУ снизилась интенсивность контрбатарейной борьбы.

Однако противник не оставляет попыток перейти в наступление. Как отвечают на них экипажи уникальной артиллерийской системы десанта — увидел корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».

Тема:
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