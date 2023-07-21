ВСУ под ударом танков Т-90М «Прорыв»: лучшее видео из зоны СВО за день

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 384 0

Подразделения воздушно-десантных войск сдерживают врага на Соледаро-Артемовском направлении.

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Тульские-десантники на танках Т-90М «Прорыв» уничтожают укрепления противника на Солидаро-Артемовском направлении. Видео слаженной работы ВДВ публикует Минобороны России.

Экипажи уникальных гусеничных машин выдвигаются на боевую позицию. Их цель — спрятавшиеся в опорных пунктах украинские боевики. Линия разграничения проходит непосредственно перед огневым рубежом. На противоположной стороне холма — уже вражеские укрепрайоны. Поэтому экипаж машины старается подойти на максимально близкое расстояние к противнику и произвести выстрел прямой наводкой.

В танковых дуэлях им нет равных. Не единожды российские десантники выходили победителями, уничтожал большое количество техники и личного состава ВСУ. За мужество и героизм, проявленные в ходе боя, экипаж этой машины был представлен к высоким государственным наградам.

Успешно бьют врага в зоне спецоперации и артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО). Совместным огнем из двух 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» уничтожили самоходную гаубицу «Краб» западного производства на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Координаты цели были получены при помощи беспилотника. Прибыв на место, военнослужащие привели самоходные артиллерийские установки из походного положения в боевой, выполнили ориентирование и наводку орудий на цель. Получив подтверждение, залпом из двух орудий «Мста-С» расчеты уничтожили западного «Краба», который решил укрыться в лесополосе.

Тема:
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