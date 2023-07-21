«Не сможет изменить ситуацию»: Белый дом определился по срокам поставок F-16 на Украину

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В Белом доме заявили, что F-16 поставят на Украину до конца года

«Не сможет изменить ситуацию»: Белый дом определился по срокам поставок F-16 на Украину

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

К какому решению в итоге пришел Вашингтон?

Киевский режим может получить истребители F-16 уже к концу года. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее и сам президент США Джо Байден заявил о готовности страны обучать пилотов ВСУ управлению F-16. В числе первых стран, готовых реализовать программу подготовки, стали Дания и Нидерланды. Вот только, по словам Кирби, даже поставки истребителей не смогут переломить ход конфликта.

«Если вы посмотрите на наши пакеты помощи, которые мы постоянно отправляем, вы поймете, что мы и так передаем им все максимально нужное. F-16 доберутся до Украины, вероятно, к концу года. Но это не то, что им нужно сейчас и не то, что сможет в одиночку изменить всю ситуацию», — отметил он.

Тем временем ВСУ уже вовсю используют переданные Пентагоном кассетные боеприпасы. Первые кадры применения оружия публикует британское издание The Telegraph.

Кирби выразил уверенность, что используются оно приемлемым образом. Хотя видео снято на купянском направлении, где еще остаются мирные жители.

Главная особенность таких боеприпасов в том, что часть заряда разлетается на множество мелких снарядов, которые могут сдетонировать в любой момент.

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