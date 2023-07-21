«Не сможет изменить ситуацию»: Белый дом определился по срокам поставок F-16 на Украину
В Белом доме заявили, что F-16 поставят на Украину до конца года
Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI; 5-tv.ru
К какому решению в итоге пришел Вашингтон?
Киевский режим может получить истребители F-16 уже к концу года. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Ранее и сам президент США Джо Байден заявил о готовности страны обучать пилотов ВСУ управлению F-16. В числе первых стран, готовых реализовать программу подготовки, стали Дания и Нидерланды. Вот только, по словам Кирби, даже поставки истребителей не смогут переломить ход конфликта.
«Если вы посмотрите на наши пакеты помощи, которые мы постоянно отправляем, вы поймете, что мы и так передаем им все максимально нужное. F-16 доберутся до Украины, вероятно, к концу года. Но это не то, что им нужно сейчас и не то, что сможет в одиночку изменить всю ситуацию», — отметил он.
Тем временем ВСУ уже вовсю используют переданные Пентагоном кассетные боеприпасы. Первые кадры применения оружия публикует британское издание The Telegraph.
Кирби выразил уверенность, что используются оно приемлемым образом. Хотя видео снято на купянском направлении, где еще остаются мирные жители.
Главная особенность таких боеприпасов в том, что часть заряда разлетается на множество мелких снарядов, которые могут сдетонировать в любой момент.
- 22 июл
- Авиация ВС РФ поразила более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении
- 22 июл
- Ситуация на грани? Стало известно о массовом бунте боевиков ВСУ на передовой
- 22 июл
- В Белом доме заявили о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
- 21 июл
- В Белом доме заявили об обсуждении Байденом и Зеленским поставок ATACMS
- 21 июл
- В ООН обеспокоены сообщениями о применении ВСУ американских кассетных боеприпасов
- 21 июл
- Путин провел совещание с Совбезом. Главные заявления
- 21 июл
- Спрятан в кустах: российские бойцы сделали неожиданную находку в зоне СВО
- 21 июл
- «Мы должны убедиться»: МИД РФ разъяснил новые правила в Черном море
- 21 июл
- «Нашла способ»: как Россия отключила главную ракету ВСУ
- 21 июл
- «Очень важно»: стало известно, как Путин относится к певцу SHAMAN
Читайте также
77%
-0.47 100.66
-1.17
Нашли ошибку?