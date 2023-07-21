Россия пояснила Китаю ситуацию, сложившуюся вокруг посольства КНР в Одессе

МИД России предоставил посольству КНР в Москве все необходимые пояснения о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Москва в связи с ситуацией вокруг Генконсульства КНР в Одессе предоставила все необходимые пояснения в связи с информацией об ущербе, понесенным консульством КНР в Одессе 20 июля», — говорится в сообщении.

Также известно, что сейчас все каналы коммуникации с партнерами из КНР работают бесперебойно.

В МИД РФ добавили, что они условились продолжать тесное взаимодействие.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как совместные учения России и Китая стартовали в Японском море.