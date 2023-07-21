Россия пояснила Китаю ситуацию, сложившуюся вокруг посольства КНР в Одессе

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 459 0

Сейчас все каналы коммуникации с партнерами работают бесперебойно.

Россия пояснила Китаю ситуацию, сложившуюся вокруг посольства КНР в Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Wang Ying

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

МИД России предоставил посольству КНР в Москве все необходимые пояснения о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Москва в связи с ситуацией вокруг Генконсульства КНР в Одессе предоставила все необходимые пояснения в связи с информацией об ущербе, понесенным консульством КНР в Одессе 20 июля», — говорится в сообщении.

Также известно, что сейчас все каналы коммуникации с партнерами из КНР работают бесперебойно.

В МИД РФ добавили, что они условились продолжать тесное взаимодействие.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как совместные учения России и Китая стартовали в Японском море.

Тема:
Спецоперация
22 июл
Авиация ВС РФ поразила более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении
22 июл
Ситуация на грани? Стало известно о массовом бунте боевиков ВСУ на передовой
22 июл
В Белом доме заявили о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
21 июл
В Белом доме заявили об обсуждении Байденом и Зеленским поставок ATACMS
21 июл
В ООН обеспокоены сообщениями о применении ВСУ американских кассетных боеприпасов
21 июл
Путин провел совещание с Совбезом. Главные заявления
21 июл
«Не сможет изменить ситуацию»: Белый дом определился по срокам поставок F-16 на Украину
21 июл
Спрятан в кустах: российские бойцы сделали неожиданную находку в зоне СВО
21 июл
«Мы должны убедиться»: МИД РФ разъяснил новые правила в Черном море
21 июл
«Нашла способ»: как Россия отключила главную ракету ВСУ
+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:44
Стали известны причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео