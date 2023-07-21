Россия пояснила Китаю ситуацию, сложившуюся вокруг посольства КНР в Одессе

Сейчас все каналы коммуникации с партнерами работают бесперебойно.
Фото: www.globallookpress.com / Wang Ying
МИД России предоставил посольству КНР в Москве все необходимые пояснения о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Москва в связи с ситуацией вокруг Генконсульства КНР в Одессе предоставила все необходимые пояснения в связи с информацией об ущербе, понесенным консульством КНР в Одессе 20 июля», — говорится в сообщении.
Также известно, что сейчас все каналы коммуникации с партнерами из КНР работают бесперебойно.
В МИД РФ добавили, что они условились продолжать тесное взаимодействие.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как совместные учения России и Китая стартовали в Японском море.
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