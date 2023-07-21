«Очень важно»: стало известно, как Путин относится к певцу SHAMAN
Песков: Путин считает произведения, связанные со спецоперацией, важными для поднятия духа
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Как глава государства оценивает творчество людей, затрагивающих тему СВО?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимир Путин относится к творчеству знаменитого российского артиста SHAMAN. Об этом он рассказал в ходе брифинга журналистам.
По его словам, глава государства очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к теме специальной военной операции (СВО).
«Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так у нас было всегда, и отрадно видеть, что это есть и сегодня. Поэтому, конечно, это все очень позитивно», — заявил Песков.
На днях певец и композитор Ярослав Дронов (реальное имя артиста. — Прим. ред.) презентовал видеоряд к композиции «Мой бой», съемки которого проводились во время его турне по Новороссии.
SHAMAN периодически проводит благотворительные концерты в Донбассе и Новороссии. Музыкант уже успел побывать в Мариуполе, Луганске, а недавно вернулся из Херсонской области, где военнослужащие устроили залп из автоматов и пулеметов в честь артиста.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как снятый в зоне СВО клип SНАМАN набрал один миллион просмотров менее чем за сутки.
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