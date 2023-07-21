«Мы должны убедиться»: МИД РФ разъяснил новые правила в Черном море

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 174 0

МИД: заявление Минобороны о судоходстве в Черном море касается запросов на осмотр судов

«Мы должны убедиться»: МИД РФ разъяснил новые правила в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Diego Cupolo

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российской стороне будет необходимо осматривать суда.

Все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов и будут осматриваться. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин на брифинге.

По его словам, российской стороне будет необходимо осматривать суда, дабы убедиться, что там нет оружия.

«Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет», — говорит Вершинин.

В Минобороны РФ 19 июля заявили о том, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Это сделано в связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Прежде, 17 июля, Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. С 18 июля инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле отреагировали на заявления Украины по Черному морю.

Тема:
Спецоперация
22 июл
Авиация ВС РФ поразила более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении
22 июл
Ситуация на грани? Стало известно о массовом бунте боевиков ВСУ на передовой
22 июл
В Белом доме заявили о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
21 июл
В Белом доме заявили об обсуждении Байденом и Зеленским поставок ATACMS
21 июл
В ООН обеспокоены сообщениями о применении ВСУ американских кассетных боеприпасов
21 июл
Путин провел совещание с Совбезом. Главные заявления
21 июл
«Не сможет изменить ситуацию»: Белый дом определился по срокам поставок F-16 на Украину
21 июл
Спрятан в кустах: российские бойцы сделали неожиданную находку в зоне СВО
21 июл
«Нашла способ»: как Россия отключила главную ракету ВСУ
21 июл
«Очень важно»: стало известно, как Путин относится к певцу SHAMAN
+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:44
Стали известны причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео