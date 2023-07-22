Авиация ВС РФ поразила более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 109 0

Российские бойцы имеют успех и на других участках фронта.

Авиация ВС РФ поразила более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Авиация группировки войск «Восток» поразила свыше десяти мест скопления боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.

Также артиллеристы «Востока» сорвали попытку противника провести ротацию в районе Новодаровки, была ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Мирного. В этом же районе — уничтожен минометный расчет ВСУ.

На южнодонецком направлении подразделения группировки ликвидировали две разведгруппы ВСУ. Кроме того, были уничтожены минометный расчет восточнее Урожайного, гаубица «Мста-Б» в районе Великой Новоселки, станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.

Скопления боевиков были поражены армейской авиацией и в районе Старомайорского. А расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса» сбито четыре беспилотника — две «Фурия» и две «Валькирии».

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины истощается.

Тема:
Спецоперация
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