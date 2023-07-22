«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы

А вот в центре Западной Европы погода, наконец, начинает становится лучше.

Аномальная жара, накрывшая Европу, быстрыми темпами идет на юг Турции. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции — температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря — 40-45 градусов в эти выходные», — заявил Вильфанд.

Он также добавил, что вода в Средиземном море прогреется до 26 градусов. А вот в центре Западной Европы погода, наконец, начинает становится лучше — жара спадет и будет около 25 градусов тепла практически везде, кроме Испании. Там еще пока сохранится около 40 градусов тепла.

Напомним, аномальные температуры пришли в Европу из Африки. Эта волна носит название «Харон», названная в честь мифического перевозчика, доставлявшего души мертвых в подземное царство. На Сардинии в Италии столбик термометра поднимался аж до 50 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как жара обрушилась на популярные курорты Турции.