«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
Вильфанд: аномальная жара из Европы распространяется на юг Турции
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
А вот в центре Западной Европы погода, наконец, начинает становится лучше.
Аномальная жара, накрывшая Европу, быстрыми темпами идет на юг Турции. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции — температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря — 40-45 градусов в эти выходные», — заявил Вильфанд.
Он также добавил, что вода в Средиземном море прогреется до 26 градусов. А вот в центре Западной Европы погода, наконец, начинает становится лучше — жара спадет и будет около 25 градусов тепла практически везде, кроме Испании. Там еще пока сохранится около 40 градусов тепла.
Напомним, аномальные температуры пришли в Европу из Африки. Эта волна носит название «Харон», названная в честь мифического перевозчика, доставлявшего души мертвых в подземное царство. На Сардинии в Италии столбик термометра поднимался аж до 50 градусов тепла.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как жара обрушилась на популярные курорты Турции.
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