За сутки в ходе СВО уничтожили рекордное количество иностранной техники

За один бой российские военные уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.

Российскиая армия за сутки уничтожила рекордное количество иностранной военной техники, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — заявил он.

Так, лидер России ответил на слова Лукашенко, который заявил, что по данным белорусской стороны, за один бой российские военные уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.

«С той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой», — отметил Путин.

По словам Владимира Владимировича, потери личного состава ВСУ с начала попыток контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек.

Также он отметил значительные потери среди иностранных наемников на Украине. При этом Путин подчеркнул, что боевики погибают «из-за своей глупости».

В свою очередь, Лукашенко заявил, что для Белоруссии и России неприемлемо расчленение Украины и отделение ее западной части.

Он заявил, что, если Западная Украина попросит помощи, то им также будет оказана поддержка.

4 июня ВСУ объявили о начале контрнаступления на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. В бой власти Киева отправили бригады, подготовленные и укомплектованные НАТО. Они решили использовать «западные подарки» по максимуму, включая расхваленные танки Leopard, которые сейчас фактически "горят" на передовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сообщил о том, что украинское контрнаступление провалилось.