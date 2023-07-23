Путин: украинское контрнаступление провалилось

В беседе с белорусским коллегой Владимир Путин подвел черту под украинским контрнаступлением.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Druk; 5-tv.ru
В Константиновском дворце в Петербурге проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе диалога зашла речь и про украинское контрнаступление. Лукашенко заметил, что контрнаступления как бы и нет.
«Нет, оно есть, просто оно провалилось», — заметил Путин.
Оба лидера в ходе беседы отметили огромное влияние западных стран на ход конфликта. В частности, Лукашенко сообщил, что Украине активно помогает Польша. Александр Лукашенко на встречу с российским президентом привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства.
Белорусский лидер отметил, что одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста. Еще одна — примерно в 100 километрах от Гродно.
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