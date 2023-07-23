Путин: украинское контрнаступление провалилось

В Константиновском дворце в Петербурге проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе диалога зашла речь и про украинское контрнаступление. Лукашенко заметил, что контрнаступления как бы и нет.

«Нет, оно есть, просто оно провалилось», — заметил Путин.

Оба лидера в ходе беседы отметили огромное влияние западных стран на ход конфликта. В частности, Лукашенко сообщил, что Украине активно помогает Польша. Александр Лукашенко на встречу с российским президентом привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства.

Белорусский лидер отметил, что одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста. Еще одна — примерно в 100 километрах от Гродно.