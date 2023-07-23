«Они видят жестокий тупик»: в США признали огромные потери ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 121 0

NYT: число жертв в украинских силах с начала СВО достигло десятков тысяч

«Они видят жестокий тупик»: в США признали огромные потери ВСУ

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Украина из-за потерь оказалась в безвыходном положении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли «десятки тысяч» солдат с начала российской спецоперации на Украине. Об этом говорится в статье The New York Times.

Авторы отмечают, что украинская армия все больше сосредотачивается на штурме окопов, однако из-за десятков тысяч жертв с начала боевых действий ее ряды пополняются «менее обученными и старыми солдатами».

Также в публикации говорится, что возрастные новобранцы, призванные восполнить огромные потери украинской армии, часто отказываются идти в атаку.

«В основном они видят жестокий тупик», — пишут авторы об украинских военнослужащих.

В свою очередь газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, в котором говорится о разочаровании Запада в украинской армии. Американские и европейские чиновники считали, что ВСУ не составит труда вытеснить российские войска с территории Украины. Однако они ошиблись. В итоге сильное превосходство армии России привело к тому, что ВСУ потеряли большое количество боевиков и не добились больших результатов, отмечается в статье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая тактика ВСУ в ходе контрнаступления провалилась и грозит Украине новыми колоссальными потерями.

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