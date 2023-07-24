«Сознательная атака»: Песков об обстреле российских журналистов в Запорожской области
Песков назвал сознательной атакой обстрел российских журналистов в Запорожской области
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
Украинские боевики использовали кассетные боеприпасы.
В Кремле соболезнуют в связи с атакой на российских журналистов в Запорожской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Это сознательная атака, ответственность лежит на киевском режиме. Гибель любого человека во всем мире считается очень серьезным преступлением», — отметил представитель Кремля.
Украинские боевики, используя кассетные боеприпасы, нанесли удар по группе российских журналистов 22 июля. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили еще один журналист агентства Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) группы российских журналистов в Запорожской области.
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