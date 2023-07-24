Броня крепка? Немецкий Leopard лишился ствола после подрыва на российской мине
Немецкий танк Leopard подорвался на мине в зоне спецоперации
Фото, видео: www.globallookpress.com / Armin Weigel; 5-tv.ru
Наши бойцы уверенно уничтожают вооружение и технику боевиков.
Противник не прекращает попытки атаковать позиции российских войск сразу на нескольких направлениях спецоперации. Наши бойцы уверенно отражают все нападения, уничтожая при этом вооружение и технику боевиков.
Вот кадры, снятые под Донецком. В прицел оператора нашего беспилотника попала американская БМП Bradley. Уйти от удара не было ни единого шанса. Машина поражена вместе с экипажем.
А это немецкий Leopard — вернее то, что от него осталось. Танк подорвался на нашей мине — не выдержала не только хваленая западная броня, взрывной волной вырвало ствол на башне.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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