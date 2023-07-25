На что жалуются подразделения националистов?

Украинские силы несут большие потери на херсонском направлении спецоперации. В этом открыто признались члены одного из подразделений ВСУ.

В сети расходится видео, в котором они жалуются на своих командиров. По словам украинцев, их отправляют на левый берег Днепра на верную смерть: в бой бросают без еды и боеприпасов.

Со слов одного из тех, кто записал видео, его подразделение ведет бои у Антоновского моста. Накануне там российские военные пресекли еще одну попытку ВСУ высадиться.

Диверсионно-разведывательная группа пыталась перебраться на левый берег на двух быстроходных лодках. Они в итоге были потоплены.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джо Байден оказался в непростом положении из-за плохого контрнаступления Вооруженных сил Украины.