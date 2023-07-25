На верную смерть: в ВСУ публично пожаловались на командование
Солдаты одного из подразделений ВСУ пожаловались на командование
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; 5-tv.ru
На что жалуются подразделения националистов?
Украинские силы несут большие потери на херсонском направлении спецоперации. В этом открыто признались члены одного из подразделений ВСУ.
В сети расходится видео, в котором они жалуются на своих командиров. По словам украинцев, их отправляют на левый берег Днепра на верную смерть: в бой бросают без еды и боеприпасов.
Со слов одного из тех, кто записал видео, его подразделение ведет бои у Антоновского моста. Накануне там российские военные пресекли еще одну попытку ВСУ высадиться.
Диверсионно-разведывательная группа пыталась перебраться на левый берег на двух быстроходных лодках. Они в итоге были потоплены.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джо Байден оказался в непростом положении из-за плохого контрнаступления Вооруженных сил Украины.
- 25 июл
- Ответят за все: в Ростове стартовал суд на боевиками «Айдара»*
- 25 июл
- Легендарный морпех «Струна» открыл лицо в новом клипе Юты
- 25 июл
- В Совфеде призвали ОБСЕ осудить действия Украины и США в связи с ударом по журналистам
- 25 июл
- Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам и натовской технике
- 25 июл
- ВС РФ в ходе контратаки продвинулись на 1,5 километра в районе Серебряного лесничества
- 25 июл
- Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка
- 25 июл
- Без шансов: российский Ка-52 уничтожил БТР боевиков в зоне спецоперации
- 25 июл
- Боевики ВСУ подвергли Донецк продолжительным обстрелам
- 25 июл
- Ушли на годы вперед: как Россия превзошла Украину и Запад в радиоэлектронной борьбе
- 25 июл
- «Восьмой год уже»: командир медвзвода рассказала о своем долге в зоне СВО
Читайте также
69%
0.11 100.36
-0.30
Нашли ошибку?