Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам и натовской технике
МО: в районе Вязовок ВС РФ уничтожен пункт базирования иностранных наемников на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
Российские военные поразили и западных наемников, и западные вооружения.
ВС РФ нанесли мощный удар по иностранным наемникам, примкнувшим к ВСУ, и по складам западного вооружения. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он доложил, что в районе населенного пункта Вязовок Черкасской области был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.
Также российские войска уничтожили склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран. Склад натовского оружия был уничтожен в районе населенного пункта Чуднов Житомирской области.
- 25 июл
- Ответят за все: в Ростове стартовал суд на боевиками «Айдара»*
- 25 июл
- Легендарный морпех «Струна» открыл лицо в новом клипе Юты
- 25 июл
- В Совфеде призвали ОБСЕ осудить действия Украины и США в связи с ударом по журналистам
- 25 июл
- ВС РФ в ходе контратаки продвинулись на 1,5 километра в районе Серебряного лесничества
- 25 июл
- Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка
- 25 июл
- Без шансов: российский Ка-52 уничтожил БТР боевиков в зоне спецоперации
- 25 июл
- Боевики ВСУ подвергли Донецк продолжительным обстрелам
- 25 июл
- На верную смерть: в ВСУ публично пожаловались на командование
- 25 июл
- Ушли на годы вперед: как Россия превзошла Украину и Запад в радиоэлектронной борьбе
- 25 июл
- «Восьмой год уже»: командир медвзвода рассказала о своем долге в зоне СВО
Читайте также
69%
0.11 100.36
-0.30
Нашли ошибку?