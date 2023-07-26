Это провал: неопытность командиров приводит к большим потерям ВСУ
Австрийский полковник Райснер: неопытность командиров приводит к большим потерям ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Более половины боевиков Киева, прошедших шестимесячную подготовку в странах НАТО, погибли.
Неопытность командиров ВСУ приводит к серьезным потерям. Такое заявление в интервью N-TY сделал военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
«Проблема для Украины заключается в том, что она все больше зависит от резервистов», — пояснил эксперт.
Он отметил, что уже многих из тех, что проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже нет в живых. В частности, он привел историю, рассказанную «украинским товарищем». Тот пояснил, что в соседнем подразделении 47-летний резервист приказал своему взводу идти прямо на минные поля. Вернулось немногим более половины. Произошедшее, как добавил Райснер, сильно ударило по моральному духу боевиков ВСУ.
Кроме того, австралийский полковник выразил мнение, что первая фаза так распиаренного Киевом контрнаступления провалилась.
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