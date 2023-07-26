Адвокаты блогера Блиновской обжаловали продление домашнего ареста

Адвокаты блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сотни миллионов рублей, обжаловали продление ей домашнего ареста. Как стало известно 5-tv.ru, жалоба поступила в Пресненской суд Москвы.

«Апелляционная жалоба поступила», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее на заседании по продлению меры пресечения следователь сообщила, что прокурором был заявлен иск к Блиновской и ее мужу на 918 млн рублей. Следователь отметила, что по делу необходимо допросить не менее 20 человек, и попросила продлить сроки ареста имущества блогера.

Адвокат Наталия Сальникова сообщила суду, что Блиновская выплатила на сегодняшний день 50 миллионов рублей долга.

Но в изменении домашнего ареста на более мягкую меру «королеве марафонов» отказали. Домашний арест ей продлили до 26 октября.

Кроме того, адвокат Сальникова рассказала журналистам о взломе Telegram-канала Блиновской. По ее словам, есть пострадавшие и возбуждено уголовное дело. Канал, по словам защитника, был взломан с помощью дублирования сим-карты. Блиновская не имеет в этом деле процессуального статуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд наложил арест на денежные средства, находящиеся на 50 счетах знаменитости в различных банках. Сумма денег превысила 46 миллионов рублей, а также почти 300 тысяч долларов. Кроме того, подвергнуты изъятию монеты, арестованы жилые помещения и места для машин на паркинге.

По предварительным данным, Елена Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость, по версии следствия, «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности — если вину докажут, ее могут посадить на десять лет.