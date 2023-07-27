Только вместе, только вперед: лучшее видео из зоны СВО за день

МО РФ опубликовало видео работы экипажей вертолетов Ми-35 на Купянском направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Армия России без устали защищает Родину и ее новые территории от украинских неонацистов. Враг не пройдет и потерпит полный разгром!
Защитники Донбасса без всяких сомнений бросаются навстречу врагу. В рамках спецоперации российские военные выполняют задачи повышенной сложности, рискуют собственными жизнями. А все — ради светлого будущего и мирного небо над головами.
Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов гаубиц «Мста-Б», которые выполняют задачи по уничтожению бронетехники противника. А боевые вертолеты Ми-35 ежедневно наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских националистов на Купянском направлении.
Лучшие кадры из зоны проведения спецоперации — перед вами. Гордость за каждого бойца!
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
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