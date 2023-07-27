Оружие было предназначено для контрнаступления. Что от него осталось?

Украина почти сразу же потеряла значительное количество оружия НАТО, предоставленного для контрнаступления. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников.

«Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, которое было отправлено для контрнаступления», — говорится в сообщении.

А самое главное — The New York Times утверждают, что началась основная фаза контрнаступления ВСУ. Получается, что Киев еще не приступил к основным тактическим действиям, но уже несет значительные потери техники и оборудования.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ катастрофически быстро теряют боевую технику.