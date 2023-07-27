ВСУ оказались без сил: что произошло на запорожском направлении за ночь

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

МО РФ: на запорожском направлении ВСУ восстанавливали силы всю ночь после неудачного наступления

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Неудачное наступление ВСУ произошло ранее в районе населенного пункта Работино.

На запорожском направлении за прошедшие сутки не предпринималось никаких новых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, неудачное наступление ВСУ произошло ранее в районе населенного пункта Работино. В нем было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва.

«Противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал», — заключил Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что происходит в районе Марьинки и Красногоровки.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

14:22
Путин допустил создание индустриальной зоны России у Суэцкого канала
14:13
ВСУ оказались без сил: что произошло на запорожском направлении за ночь
14:06
Очевидец рассказал, что причиной крушения вертолета на Алтае
13:59
ВС РФ нанесли удар по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров ВСУ
13:57
«Карьера сложится»: жена Ивлева о помощи мужа в прохождении кастингов на ТВ
13:40
Важные гости: Путин провел ряд встреч в преддверии саммита «Россия — Африка»

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«Вегетарианцы выносливее, чем мясоеды»: в чем главная польза отказа от животной пищи
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео