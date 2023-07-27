Путин: ВСУ за последние сутки потеряли 200 человек в попытке контратаки
Потери ВСУ за последние сутки были колоссальны: как в технике, так и среди личного состава.
Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru
Боевые действия в зоне спецоперации в последние дни активизировались, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналистам. Видео беседы опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.
Путин также заметил, что основной удар ВСУ идет на запорожском направлении. Тем не менее, все попытки контратаки были доблестно отражены российскими военными. Украина понесла серьезные потери.
«Противник применил большое количество бронетехники — 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин были уничтожены», — сообщил президент.
Путин акцентировал внимание на том, что противник ни на одном из участков боестолкновения успеха не имел.
«Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», — заявил глава РФ.
Потери личного состава ВСУ за последние сутки составили свыше 200 человек.
«К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная. В разы. Более чем в десять раз», — рассказал президент.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло на запорожском направлении за ночь.
- 27 июл
- Путин: ВСУ бросили тела погибших на запорожском направлении
- 27 июл
- Путин: отличившихся участников СВО представят к госнаградам
- 27 июл
- «Впереди планеты всей»: как новые винтовки «Ростеха» изменят ситуацию в зоне СВО
- 27 июл
- Российские военные значительно продвинулись в районе Сергеевки
- 27 июл
- ВСУ оказались без сил: что произошло на запорожском направлении за ночь
- 27 июл
- ВС РФ нанесли удар по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров ВСУ
- 27 июл
- Наши точно додавят: что происходит в районе Марьинки и Красногоровки
- 27 июл
- Стало известно, сколько снаряжения НАТО потеряла Украина в ходе контрнаступления
- 27 июл
- Российские военные уничтожили танк ВСУ беспилотником «Ланцет» — видео
- 27 июл
- Российские военные уничтожили несколько БМП Bradley в Запорожской области
Читайте также
69%
-0.04 99.72
0.03
Нашли ошибку?