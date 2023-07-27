Боевики ВСУ нанесли удар по Горловке зажигательными снарядами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 72 0

Неонацисты продолжают совершать преступные действия.

Боевики ВСУ нанесли удар по Горловке зажигательными снарядами

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Тема:
Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Горловке зажигательными снарядами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Донецкой народной республики (ДНР).

Уточняется, что удар нанес по одному из жилых районов города.

Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные проводят успешное наступление на куземовском направлении и уже заняли более выгодные позиции.

Тема:
Спецоперация
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