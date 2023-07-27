Боевики ВСУ нанесли удар по Горловке зажигательными снарядами
Неонацисты продолжают совершать преступные действия.
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Горловке зажигательными снарядами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Донецкой народной республики (ДНР).
Уточняется, что удар нанес по одному из жилых районов города.
Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные проводят успешное наступление на куземовском направлении и уже заняли более выгодные позиции.
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