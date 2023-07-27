В аэропортах Москвы откладывают вылеты из-за мощного ливня с ветром

Ожидается, что непогода сохранится на ближайшие сутки.
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Вылеты самолетов из аэропортов Москвы задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий. Информацию 5-tv.ru подтвердили в аэропорту Внуково — там не могут отправиться 16 лайнеров.
Также поступают сообщения о задержках рейсов в Домодедово. Пассажиры ждут вылета шести рейсов, кроме того, два были отменены. Еще 13 рейсов задерживаются в Шереметьево.
Вечером в четверг, 27 июля, на Москву и область обрушился мощный ливень с сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. Яркие и частые вспышки наблюдались в небе над столицей, слышались раскаты грома.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до утра пятницы, 28 июля. Количество осадков может составить 50-70% месячной нормы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда дожди уйдут из Москвы и Подмосковья.
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