Накануне вечером российские военнослужащие сожгли на одном из направлений спецоперации четыре БМП и американский бронетранспортер М113. Уничтожена группа из 12 иностранных наемников, которые передвигались на этих машинах.

Однако ежедневные кадры горящей натовской бронетехники, видимо, пока не произвели впечатления на Вашингтон. Журналисты издания Politico выяснили, что США планируют поставить в сентябре на Украину несколько своих танков Abrams — их на поле боя в зоне спецоперации еще не видели.

Сначала эти машины отправят на «модернизацию» в Германию, которая, правда, будет заключаться в том, что с них снимут наиболее технологически продвинутые компоненты. Такие, как секретные элементы бронезащиты с обедненным ураном.