Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму 345 миллионов долларов

США выделят Тайваню военную помощь на сумму 345 миллионов долларов. Соответсвующий указ подписал президент Штатов Джо Байден.

Как отмечается на сайте Белого дома, эти средства пойдут на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Однако эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, в связи с чем рассматривает подобные действия другими странами как поддержку независимости острова.

США в это время заверяют, что придерживаются политики «одного Китая», при этом продолжают поддерживать контакты с администрацией Тайваня и поставлять вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай потребовал от США прекратить все контакты с Тайванем.