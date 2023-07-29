Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму 345 миллионов долларов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 322 0

Как на это отреагирует Китай?

Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму 345 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas

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США выделят Тайваню военную помощь на сумму 345 миллионов долларов. Соответсвующий указ подписал президент Штатов Джо Байден.

Как отмечается на сайте Белого дома, эти средства пойдут на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Однако эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, в связи с чем рассматривает подобные действия другими странами как поддержку независимости острова.

США в это время заверяют, что придерживаются политики «одного Китая», при этом продолжают поддерживать контакты с администрацией Тайваня и поставлять вооружение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай потребовал от США прекратить все контакты с Тайванем.

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Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму 345 миллионов долларов

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