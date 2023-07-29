В России благодаря «подаркам» НАТО нашли слабые места западной техники
Изучение техники НАТО позволило российским специалистам выявить слабые места западного вооружения
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Специалисты назвали результаты первичных исследований ожидаемыми.
В России приступили к изучению трофейной натовской техники, которая была добыта российскими бойцами в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Известно, что в РФ в настоящий момент изучаются немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC, которые Запад направил на Украину. Предварительные результаты исследований, в целом, соответствуют ожиданиям.
«Испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения брони», — отметил источник.
Российские военные захватили французский колесный танк в Запорожской области
Также западные образцы показывают заметную медлительность, посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах.
К тому же натовское вооружение имеет излишнюю сложность конструкции, которая не позволяет ремонтировать танки и БМП в полевых условиях.
Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, в чем сложности ремонта западной техники на Украине.
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