Над аэропортом Внуково временно закрыто воздушное пространство

Воздушное пространство временно закрыто над столичным аэропортом Внуково, сообщили 5-tv.ru в его справочной службе.

В целях безопасности аэропорт пока не принимает и не отправляет самолеты.

Ночью киевский режим совершил атаку беспилотниками на Москву. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, незначительные повреждения получили фасады двух башен делового центра «Москва-Сити». Пострадавших и жертв нет.