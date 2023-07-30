Над аэропортом Внуково временно закрыто воздушное пространство

В целях безопасности аэропорт не принимает и не отправляет самолеты.
Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov
Воздушное пространство временно закрыто над столичным аэропортом Внуково, сообщили 5-tv.ru в его справочной службе.
В целях безопасности аэропорт пока не принимает и не отправляет самолеты.
Ночью киевский режим совершил атаку беспилотниками на Москву. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, незначительные повреждения получили фасады двух башен делового центра «Москва-Сити». Пострадавших и жертв нет.
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