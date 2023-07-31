«Синдром внезапной смерти»: что могло вызвать остановку сердца у Мирошниченко

По некоторым данным, врачам пришлось восстанавливать сердцебиение госпитализированной на днях актрисы.

Остановка сердца у человека может стать следствием целого ряда заболеваний, а также так называемого синдрома внезапной смерти. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.

До этого источник 5-tv.ru сообщил, что у госпитализированной народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца. Врачи боролись за ее жизнь и сумели восстановить сердцебиение 81-летней актрисе.

Как отметил Кондрахин, остановка сердца — это острая ситуация. Чаще всего она встречается при сердечно-сосудистых заболеваниях — любых аритмиях и инфарктах.

«Остальные заболевания тоже могут вносить свою лепту. Например, заболевания дыхательной системы, когда повышенная нагрузка может негативно сказываться на сердце и приводить к таким явлениям», — отметил кардиолог.

Он добавил, что подобным образом могут проявлять себя вирусные и инфекционные заболевания, когда интоксикация и внутреннее отравление организма становится очень серьезным, и человек оказывается в тяжелой ситуации. При сепсисе сердце также страдает, у него нарушается метаболизм, что может приводить к остановке органа.

«Есть такой еще синдром внезапной смерти, когда на фоне полного здоровья у человека останавливается сердца», — заключил Кондрахин.

О госпитализации народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко стало известно 30 июля. Актриса самостоятельно обратилась к медикам из-за плохого самочувствия. По предварительным данным, они диагностировали у нее тяжелую форму вирусного заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению актрисы Нины Гуляевой, причиной госпитализации Мирошниченко могли стать боли в спине, которые преследуют ту всю жизнь.