Здесь пахнет кровью: зачем киевский режим тайно изымает органы у раненых боевиков ВСУ Сегодня, 19:18 | Виктория Андреева

Патрушев: Киев тайно изымает органы у раненых боевиков ВСУ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев открыл глаза миру на жесткую и страшную правду о новых преступлениях Киева против человечества. Киевский режим тайно изымает органы у раненых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, подчеркнул, что неонацистов, как и прежде, интересует только выгода. За преступление против человечества эти действия там, видимо, не считают. «Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы <…>, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — подчеркнул Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии. Секретарь Совбеза РФ поспешил напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский лично легализовал кровавый бизнес: он подписал закон, разрешающий брать органы даже у еще живых людей без их согласия. МИД: Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить РФ В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы Чечни нанесли упреждающий удар по ВСУ под Харьковом. Как сообщил глава Республики Рамзан Кадыров решение было принято из важнейших стратегических соображений.