Атака на «Сити»: главное об украинских беспилотниках в Москве

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Корреспондент «Известий» показал последствия удара беспилотников по Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Что сейчас происходит в районе?

Но в начале — о новой террористической атаке киевского режима. Этой ночью украинские беспилотники вновь пытались атаковать объекты в столичном регионе.

Как отметили в Минобороны, два аппарата были сбиты в воздухе над Московской областью, третий потерял управление и упал на территории комплекса «Москва-Сити». Все детали — у корреспондента «Известий» Семена Еремина.

Об очередных террористических действиях киевского режима сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что вражеский дрон прилетел в ранее поврежденную башню «Москвы-Сити». При этом, по его словам, пострадавших нет.

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