Путин 2 августа вручит государственные награды в Кремле

Отличительные знаки получат участники СВО и другие выдающиеся россияне.
Фото: Казаков Александр / ТАСС
Глава РФ Владимир Путин завтра, 2 августа, примет участие в торжественной церемонии вручения государственных наград. Состоится мероприятие в Екатерининском зале Кремля, следует из заявления пресс-службы президента.
За проявленные мужество, героизм и профессионализм к отличительным знакам будут представлены участники спецоперации и другие россияне, проявляющие успехи в разных сферах: образовании, медицине культуре, науке, промышленности и не только.
Ранее церемония вручения государственных наград состоялась в Кремле в мае. Президент наградил граждан страны, которые своей работой вносят значительный вклады в ее развитие.
Ранее в этот же день, 1 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, который сумел в одиночку остановить целую колонну наступающих на запорожском направлении украинских террористов. Глава оборонного ведомства отметил смелость российских военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил орденом Мужества погибшего при обстреле военкора Журавлева.
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