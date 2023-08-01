Путин 2 августа вручит государственные награды в Кремле

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Отличительные знаки получат участники СВО и другие выдающиеся россияне.

Путин 2 августа вручит государственные награды в Кремле

Фото: Казаков Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Глава РФ Владимир Путин завтра, 2 августа, примет участие в торжественной церемонии вручения государственных наград. Состоится мероприятие в Екатерининском зале Кремля, следует из заявления пресс-службы президента.

За проявленные мужество, героизм и профессионализм к отличительным знакам будут представлены участники спецоперации и другие россияне, проявляющие успехи в разных сферах: образовании, медицине культуре, науке, промышленности и не только.

Ранее церемония вручения государственных наград состоялась в Кремле в мае. Президент наградил граждан страны, которые своей работой вносят значительный вклады в ее развитие.

Ранее в этот же день, 1 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, который сумел в одиночку остановить целую колонну наступающих на запорожском направлении украинских террористов. Глава оборонного ведомства отметил смелость российских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил орденом Мужества погибшего при обстреле военкора Журавлева.

Тема:
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