Уникальные кадры: российская армия уничтожила отряд ВСУ на Времьевском выступе
Российские военные уничтожили отряд ВСУ на Времьевском выступе
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Подвиг танкистов на запорожском фронте восхищает и служит настоящим примером мужества и героизма.
За всеми перемещением врага следят разведчики. Они передают координаты нашей артиллерии и пехоте, одну из боевых машин ВСУ подбивают из ПТУРа. Обездвиженная вражеская техника взрывается и горит.
Видео с другого ракурса. На этих кадрах — несколько танков и БМП, пытаются объехать друг друга, но подрываются на минах. Оставшихся добивает наша артиллерия и уже ставшие знаменитыми танкисты. Не испугались, первыми приняли бой. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков встретился с героями.
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