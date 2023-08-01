Уникальные кадры: российская армия уничтожила отряд ВСУ на Времьевском выступе

Подвиг танкистов на запорожском фронте восхищает и служит настоящим примером мужества и героизма.

За всеми перемещением врага следят разведчики. Они передают координаты нашей артиллерии и пехоте, одну из боевых машин ВСУ подбивают из ПТУРа. Обездвиженная вражеская техника взрывается и горит.

Видео с другого ракурса. На этих кадрах — несколько танков и БМП, пытаются объехать друг друга, но подрываются на минах. Оставшихся добивает наша артиллерия и уже ставшие знаменитыми танкисты. Не испугались, первыми приняли бой. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков встретился с героями.