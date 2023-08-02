Пока не поздно: в ООН обратились с важным заявлением к Украине

Международная организация выступила против атак на гражданскую инфраструктуру.

Даже в ООН сегодня призвали Киев отказаться от своих террористических методов, которые могут спровоцировать Россию на по-настоящему жесткий ответ. Речь об атаках беспилотников на Москву и другие регионы России.

В офисе генсека организации сказали, что выступают против атак на гражданскую инфраструктуру. Да и союзники Владимира Зеленского уже не раз подчеркивали, что не одобряют это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе очередного вечернего видеообращения Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории Российской Федерации.

Он также сообщил, что заслушал доклады разных чиновников, отвечающих за силы безопасности и обороны. Исходя из этого доклада, он пообещал «серьезные и ощутимые» последствия ударов ВСУ.