Медики борются за жизни: последствия обстрела ВСУ села Басань

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Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ села Басань в Запорожской области

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские террористы выбрали для своего удара одно из самых людных мест.

В Запорожской области врачи борются за жизнь пострадавших людей от чудовищного обстрела со стороны украинских террористов. ВСУ выбрали для своего удара самое людное место в городе. Магазин, где было особенно много покупателей, в результате обстрела молниеносно превратился в груду развалин. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов передает с места событий.

«Едем мы по прифронтовой дороге в Запорожской области. Ее постоянно обстреливают украинцы, их позиции здесь недалеко, поэтому мы в касках и бронежилетах. Направляемся в село Басань, по которому ВСУ ударили ракетами. Там есть погибшие и пострадавшие», — сообщает Магомедов.

Боевики ударили по обычному мирному селу — здесь живут не только русские, но и украинцы. Теперь здесь повсюду следы взрывов.

Тема:
Спецоперация
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