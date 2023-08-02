Большие проблемы: бедных студентов из США призвали вступать в ряды ВСУ
Листовки с призывом вступать в ВСУ заметили в американских колледжах
Фото, видео: www.globallookpress.com / US Joint Staff; 5-tv.ru
Деньги от службы им потом, скорее, понадобятся на лечение.
Так называемое контрнаступление ВСУ длится всего второй месяц, а с личным составом у радикалов уже большие проблемы — кончаются даже наемники. Дошло до того, что в нескольких колледжах США якобы развешивают вот такие листовки, адресованные должникам.
Если нет денег на оплату обучения, то всегда можно поехать на Украину в качестве пушечного мяса. Правда, в листовке они обозначены волонтерами, и там не уточняется, зачем тем немногочисленным выжившим, которые вернутся обратно, нужно будет обучение в колледже.
Скорее, деньги им понадобятся на лечение. Впрочем, возможно, это такая шутка от самих студентов, которые уже устали отдавать свои налоги Владимиру Зеленскому.
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