Большие проблемы: бедных студентов из США призвали вступать в ряды ВСУ

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Листовки с призывом вступать в ВСУ заметили в американских колледжах

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Joint Staff; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Деньги от службы им потом, скорее, понадобятся на лечение.

Так называемое контрнаступление ВСУ длится всего второй месяц, а с личным составом у радикалов уже большие проблемы — кончаются даже наемники. Дошло до того, что в нескольких колледжах США якобы развешивают вот такие листовки, адресованные должникам.

Если нет денег на оплату обучения, то всегда можно поехать на Украину в качестве пушечного мяса. Правда, в листовке они обозначены волонтерами, и там не уточняется, зачем тем немногочисленным выжившим, которые вернутся обратно, нужно будет обучение в колледже.

Скорее, деньги им понадобятся на лечение. Впрочем, возможно, это такая шутка от самих студентов, которые уже устали отдавать свои налоги Владимиру Зеленскому.

Тема:
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