Деньги от службы им потом, скорее, понадобятся на лечение.

Так называемое контрнаступление ВСУ длится всего второй месяц, а с личным составом у радикалов уже большие проблемы — кончаются даже наемники. Дошло до того, что в нескольких колледжах США якобы развешивают вот такие листовки, адресованные должникам.

Если нет денег на оплату обучения, то всегда можно поехать на Украину в качестве пушечного мяса. Правда, в листовке они обозначены волонтерами, и там не уточняется, зачем тем немногочисленным выжившим, которые вернутся обратно, нужно будет обучение в колледже.

Скорее, деньги им понадобятся на лечение. Впрочем, возможно, это такая шутка от самих студентов, которые уже устали отдавать свои налоги Владимиру Зеленскому.