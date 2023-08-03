Западная пресса синхронно сообщает о провале украинского контранступления

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Сразу три крупных зарубежных издания, как по волшебству, в один день опубликовали довольно хлесткие для Киева материалы.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Украинский кризис Спецоперация

Ключевые мировые издания вдруг снова синхронно заговорили о провале украинского контрнаступления.

Немецкая Die Welt пишет о том, что Киев несет огромные потери и не может оттеснить российские позиции, а атаки ВСУ в районе Запорожья - провалились. Автор статьи считает, что с наступлением зимних холодов Украине придется заключить с Россией перемирие под массированным давлением Запада.

Американская Politico отмечает, что неудавшееся наступление ВСУ разочаровало союзников Киева. По словам издания, украинским военным мешает многослойная оборона и сильное сопротивление российских войск.

Журналисты еще одной популярной в США политической газеты The New York Times пообщались с украинскими солдатами, которые пожаловались, что их бросают в бой без достаточной артиллерийской поддержки.

Тема:
Украинское контрнаступление
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