Западная пресса синхронно сообщает о провале украинского контранступления
Сразу три крупных зарубежных издания, как по волшебству, в один день опубликовали довольно хлесткие для Киева материалы.
Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Ключевые мировые издания вдруг снова синхронно заговорили о провале украинского контрнаступления.
Немецкая Die Welt пишет о том, что Киев несет огромные потери и не может оттеснить российские позиции, а атаки ВСУ в районе Запорожья - провалились. Автор статьи считает, что с наступлением зимних холодов Украине придется заключить с Россией перемирие под массированным давлением Запада.
Американская Politico отмечает, что неудавшееся наступление ВСУ разочаровало союзников Киева. По словам издания, украинским военным мешает многослойная оборона и сильное сопротивление российских войск.
Журналисты еще одной популярной в США политической газеты The New York Times пообщались с украинскими солдатами, которые пожаловались, что их бросают в бой без достаточной артиллерийской поддержки.
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