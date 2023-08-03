NYT: ВСУ после провала контрнаступления возвращаются к прежней тактике

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

«Западные методички» не помогли украинским боевикам.

NYT: ВСУ после провала контрнаступления возвращаются к прежней тактике

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация Украинское контрнаступление

Боевики ВСУ возвращаются к прежним методам ведения боевых действий. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в американской администрации. Причиной возврата к старым тактикам называется неэффективность западной стратегии.

Подготовка украинских националистов на Западе была поставлена под вопрос: ВСУ не удалось продвинуться в ходе контрнаступления из-за минных заграждений, а также слаженной работы ВС РФ. Стоит отметить, что российские бойцы смогли перехватить инициативу у противника и провести наступления на краснолиманском и запорожском направлениях.

Теперь же ВСУ планируют вернуться к «ударам артиллерии и ракет большой дальности». Впрочем, у западных журналистов и эта тактика вызывает вопросы, так как она слишком затратна в плане расхода боеприпасов, что может сулить окончательное истощение запасов снарядов у ВСУ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава РФ подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на Западе прокомментировали контрнаступление ВСУ.

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