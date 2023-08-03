Ни секунды покоя: экстремальные скачки погоды продолжают удивлять россиян

Так, например, Владивосток и его окрестности окутал густой туман.

Аварийность в Приморье этим утром резко выросла — на дорогах скользко из-за дождя. Владивосток и его окрестности окутал густой туман.

На объездной в условиях плохой видимости фура врезалась в ограждения, движение в сторону острова Русский было заблокировано. На том же участке произошло еще несколько ДТП.

Водителей на Сахалине попросили по возможности не садиться за руль — на регион обрушились ливни. По улицам Южно-Сахалинска разлились озера и ручьи.

Непогода сильно осложнила трафик и в Бурятии. Жители жалуются на ливневки — городская система с дождевыми потоками не справляется.

Улан-Удэ стремительно уходит под воду — и под землю. Из-за дождя обваливаются дороги, припаркованная на возвышении машина провалилась в яму, есть проблемы и на других участках.

О ливнях предупреждают и жителей Петербурга — как минимум до субботы в городе будет дождливо. Но уже к следующей неделе должно не просто распогодиться: на регион надвигается тропическая жара.

И в Москве на выходных воздух впервые за все лето разогреется до 30 и выше градусов. Хотя на ближайшие сутки в столице прогнозируют сильный ветер с грозами.