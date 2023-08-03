Разведка Британии назвала кусты сдерживающим фактором контрнаступления ВСУ
Плохому танцору, как говорится, и ноги мешают.
Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Alex Soliday
Разведка Великобритании возложила вину за медленные темпы контрнаступления ВСУ на сорняки, кустарники и мелкие деревья, которые произрастают на юге и якобы тормозят движение войск. Данные об этом следуют из опубликованной в аккаунте Twitter сводки ведомства о ситуации в зоне СВО.
Военные эксперты всерьез полагают, что подрастающий подлесок способствует медленному развитию боевых действий на юге Украины. Условия, в том числе, затрудняют работу саперов по разминированию территорий.
«Пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета», — сетуют они.
Тем не менее, отмечается в сообщении, природа создает дополнительные «укрытия» для украинских нацистов. Густая растительность позволяет маскировать позиции и технику. Кустарники позволяют «скрывать» работу пехоты.
К слову, ни кроны деревьев, ни высокая трава не мешают российским военным раскрывать позиции противника. Из зоны проведения СВО все чаще приходят видео работы «Ланцетов», которые раскрывают замаскированные цели и уничтожают их.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что польские наемники попытались поднять флаг Польши над позициями ВСУ в зоне СВО, но лишь привлекли внимание российских военных.
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