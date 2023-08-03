«Мы не единственные»: поставит ли Германия Киеву крылатые ракеты Taurus

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 92 0

Министр обороны ФРГ выступил против поставок Киеву крылатых ракет Taurus

«Мы не единственные»: поставит ли Германия Киеву крылатые ракеты Taurus

Фото: AP / Uncredited

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Тема:
Спецоперация

Между тем страна планирует и дальше продолжать обучать украинских боевиков.

Германия не будет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку это не является главной задачей страны. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты», — добавил он.

К слову, главными компетенциями в вопросе помощи Украине Германия считает поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) и обучение боевиков. Именно этого страна и планирует придерживаться дальше.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже девять лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно оказываемой Западом помощи в условиях конфликта с Россией.

Тема:
Спецоперация
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