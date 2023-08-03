Рядом с другими звездами: где похоронят народную артистку Ирину Мирошниченко

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Народную артистку Мирошниченко похоронят рядом с Моисеевым и Полищук

Рядом с другими звездами: где похоронят народную артистку Ирину Мирошниченко

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса будет погребена рядом на одном кладбище с Борисом Моисеевом и Владиславом Галкиным.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа. Стало известно, что ее похоронят на Троекуровском кладбище. Издание dni.ru сообщило, что могила женщины будет в сакральном месте. Именно на участке, где ее похоронят, уже покоятся много деятелей искусства.

На Троекуровском кладбище уже погребено большое количество артистов. Среди них Борис Моисеев, Владислав Галкин, Любовь Полищук и множество других звезд российской эстрады. Рядом с ними и будет похоронена Мирошниченко.

Ранее 5-tv.ru писал, кто получит наследство умершей Мирошниченко. Известно, что у нее нет детей, а вот недвижимости у актрисы как раз хватало. У Народной артистки осталась трехкомнатная квартира в самом центре Москвы на главной улице столицы. На Тверской. А от городской суеты женщина сбегала в свой загородный дом в Опалихе.

+27° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.78
0.94 102.53
0.60
Какой алкоголь подходит разным знакам зодиака: найди лучший

Последние новости

20:53
Лихорадка Западного Нила «гуляет» по России
20:42
Рядом с другими звездами: где похоронят народную артистку Ирину Мирошниченко
20:31
Стелу в честь погибшего героя спецоперации открыли в Тамбове
20:23
Дипфейк с Высоцким: искусственный интеллект воссоздаст образ барда в кино
20:10
Ни секунды покоя: экстремальные скачки погоды продолжают удивлять россиян
20:00
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«Я обожаю» — Митя Фомин назвал свое любимое летнее блюдо и напиток

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео