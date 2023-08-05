ВСУ задействовали резервы для контрнаступления, но уже столкнулись с препятствием

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WP: ВСУ задействовали значительные резервы в Запорожской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

На Западе отмечают «безумную» плотность российских минных полей, что наверняка помешает продвижению боевиков.

Киевский режим перешел на следующий уровень контрнаступления. Американское издание The Washington Post сообщает, что задействованы значительные резервы в Запорожской области.

Самые ожесточенные боевые действия сейчас ведутся вокруг села Работино. Российские оборонительные позиции становятся непреодолимым препятствием.

Подтверждает это и американский канал CNN. По данным издания, украинское контрнаступление буксует из-за хорошей подготовки армии России.

Плотность российских минных полей они назвали «безумной». На некоторых участках находят до пяти мин на одном квадратном метре.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Украинское контрнаступление
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