На Западе отмечают «безумную» плотность российских минных полей, что наверняка помешает продвижению боевиков.

Киевский режим перешел на следующий уровень контрнаступления. Американское издание The Washington Post сообщает, что задействованы значительные резервы в Запорожской области.

Самые ожесточенные боевые действия сейчас ведутся вокруг села Работино. Российские оборонительные позиции становятся непреодолимым препятствием.

Подтверждает это и американский канал CNN. По данным издания, украинское контрнаступление буксует из-за хорошей подготовки армии России.

Плотность российских минных полей они назвали «безумной». На некоторых участках находят до пяти мин на одном квадратном метре.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.