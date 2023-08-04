Ольга Бузова оголилась на камеру и записала «огненное» видео
Певица Ольга Бузова опубликовала видео в откровенном купальнике
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru
Исполнительница похвасталась перед фанатами отличной фигурой.
Популярная российская телеведущая и исполнительница Ольга Бузова решила порадовать фанатов. Девушка опубликовала в блоге откровенное видео, в котором она танцует под собственную песню в весьма откровенном купальнике. Кроме того, для пущего эффекта знаменитость наложила поверх собственной фигуры огненный фильтр.
С какой целью она записала столь откровенное видео, Ольга рассказывать не стала. Возможно, таким образом исполнительница намерена найти себе мужчину. Недавно звезда призналась, что не занималась сексом с 2021 года.
Минус 19 миллионов: бизнес Бузовой понес огромные убытки
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова ответила на слухи о крупных долгах перед налоговой. Знаменитость опубликовала документ об отсутствии просрочек. Девушка отметила, что налоговая действительно к ней обращалась. Однако у представителей ведомства не было каких-либо претензий.
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