В Киеве завершилась установка трезубца на месте герба СССР на «Родине-матери»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

В Киеве вместо герба СССР на щите монумента «Родина-мать» установили трезубец

В Киеве завершилась установка трезубца на месте герба СССР на «Родине-матери»

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Украинский кризис

Сроки сдачи объекта затянулись из-за «непогоды».

На щит монумента «Родина-мать» в Киеве был установлен трезубец, который сменил герб СССР. О выполненной работе проинформировало украинское издание «Страна.ua».

Установка была запланирована на субботу, но рабочим помешал сильный ветер. Трезубец подняли только на 24 метра, в то время как высота памятника — 102. Однако сегодня новый элемент был поднят и установлен на исторический памятник.

В материале отмечается, что работы над панелями еще не завершены. О полной сдаче объекта говорить пока рано.

Внук автора монумента «Родина-мать», скульптор Василий Бородай неоднократно предупреждал об опасности демонтажа совестного герба. Он объяснял, что руки статуи держатся на специальном противовесе, и уменьшение нагрузки может привести к обрушению всей конструкции. Вес памятника — 450 тонн. Его падение может привести к весьма трагичным последствиям.

«Дерусификация» на Украине, как этот процесс назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, началась в 2015 году после произошедшего годом ранее государственного переворота. В стране был принял закон о декоммунизации, и киевский режим начал демонтировать памятники, которые отсылают к советской истории. Изменялись также многие географические названия, напоминающие о русских и России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем в Киеве терзают «Родину-мать».

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