В Раде подсчитали сумму западной помощи Киеву после начала СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Железняк: Украина получила от Запада 60 миллиардов долларов с февраля 2022 года

В Раде подсчитали сумму западной помощи Киеву после начала СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

На первом месте по уровню поддержки — США, следом расположились — ЕС и МВФ.

Международные партнеры «инвестировали» в Украину 60 миллиардов долларов с начала спецоперации. Помощь киевскому режиму представлялась в виде грантов и кредитов, уточнил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

На прошедшей неделе размер международной помощи Киеву достиг отметки 60 миллиардов долларов. Подсчет средств велся за период с февраля 2022 года.

«По уровню поддержки на первом месте США — 20,43 миллиарда долларов, ЕС — 19,39 миллиарда, МВФ — 6,29 миллиарда», — написано в публикации.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что содержание ВСУ в год обходится Киеву в 55 миллиардов долларов. Он признал, что-то страна продолжает держаться лишь благодаря западной помощи, а также кредитам.

Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа рассказывала, что в текущем году почти половину поступлений в бюджет составило финансировали от международных партнеров. Извне в страну в 2023 году попало уже 25,3 миллиарда долларов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский признал, что Запад давит на него, чтобы пойти на переговоры с Россией.

Тема:
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