В США сообщили о новой позиции Киева по «мирному плану» Зеленского

Еврочиновники рассказали об итогах переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Украинская сторона перестала настаивать на принятии «мирного плана» президента Владимир Зеленского по урегулировании конфликта Москвы и Киева в рамках переговоров в Джидде. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Европейские чиновники на условиях анонимности в беседе с изданием рассказали, что участники встречи, которая состоялась в Саудовской Аравии, продемонстрировали больше стремления к «достижению консенсуса». Один из собеседников уточнил, что Киев ранее, на встрече в Дании, считал необходимым принятие плана Зеленского. Однако в Джидде таких призывов не последовало.

«Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана», — рассказали чиновники.

Отмечается, что поведение других участников также изменилось. Страны больше не настаивали на том, чтобы Киев отказался от своей идеи. Авторы уточнили, что «мирный план» Зеленского предусматривал вывод Вооруженных сил РФ с территории страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в стране.