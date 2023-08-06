В США сообщили о новой позиции Киева по «мирному плану» Зеленского
WSJ: Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi
Еврочиновники рассказали об итогах переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Украинская сторона перестала настаивать на принятии «мирного плана» президента Владимир Зеленского по урегулировании конфликта Москвы и Киева в рамках переговоров в Джидде. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Европейские чиновники на условиях анонимности в беседе с изданием рассказали, что участники встречи, которая состоялась в Саудовской Аравии, продемонстрировали больше стремления к «достижению консенсуса». Один из собеседников уточнил, что Киев ранее, на встрече в Дании, считал необходимым принятие плана Зеленского. Однако в Джидде таких призывов не последовало.
«Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана», — рассказали чиновники.
Отмечается, что поведение других участников также изменилось. Страны больше не настаивали на том, чтобы Киев отказался от своей идеи. Авторы уточнили, что «мирный план» Зеленского предусматривал вывод Вооруженных сил РФ с территории страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в стране.
- 6 авг
- В Забайкалье пьяная компания избила ветерана спецоперации
- 6 авг
- В Раде подсчитали сумму западной помощи Киеву после начала СВО
- 6 авг
- Защитники Донбасса ликвидировали ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Запорожье
- 6 авг
- ВС РФ нанесли групповой удар по авиационным базам ВСУ
- 6 авг
- «Массовое убийство»: разведчик раскрыл шокирующий приказ Зеленскому от НАТО
- 6 авг
- В США предрекли ВСУ гибель из-за ловушки российских войск
- 6 авг
- Подаренную Путиным икону доставили военным группировки «Центр» в зону СВО
- 6 авг
- США хотят скрыть катастрофу на Украине и полностью отказаться от Киева
- 6 авг
- Российские Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
- 6 авг
- Опыты на детях: в Лисичанске нашли следы тайных украинских лабораторий
Читайте также
52%
1.03 103.84
1.31
Нашли ошибку?