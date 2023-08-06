В США сообщили о новой позиции Киева по «мирному плану» Зеленского

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 100 0

WSJ: Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского

В США сообщили о новой позиции Киева по «мирному плану» Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Еврочиновники рассказали об итогах переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Украинская сторона перестала настаивать на принятии «мирного плана» президента Владимир Зеленского по урегулировании конфликта Москвы и Киева в рамках переговоров в Джидде. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Европейские чиновники на условиях анонимности в беседе с изданием рассказали, что участники встречи, которая состоялась в Саудовской Аравии, продемонстрировали больше стремления к «достижению консенсуса». Один из собеседников уточнил, что Киев ранее, на встрече в Дании, считал необходимым принятие плана Зеленского. Однако в Джидде таких призывов не последовало.

«Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана», — рассказали чиновники.

Отмечается, что поведение других участников также изменилось. Страны больше не настаивали на том, чтобы Киев отказался от своей идеи. Авторы уточнили, что «мирный план» Зеленского предусматривал вывод Вооруженных сил РФ с территории страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в стране.

Тема:
Спецоперация
6 авг
В Забайкалье пьяная компания избила ветерана спецоперации
6 авг
В Раде подсчитали сумму западной помощи Киеву после начала СВО
6 авг
Защитники Донбасса ликвидировали ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Запорожье
6 авг
ВС РФ нанесли групповой удар по авиационным базам ВСУ
6 авг
«Массовое убийство»: разведчик раскрыл шокирующий приказ Зеленскому от НАТО
6 авг
В США предрекли ВСУ гибель из-за ловушки российских войск
6 авг
Подаренную Путиным икону доставили военным группировки «Центр» в зону СВО
6 авг
США хотят скрыть катастрофу на Украине и полностью отказаться от Киева
6 авг
Российские Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
6 авг
Опыты на детях: в Лисичанске нашли следы тайных украинских лабораторий
+30° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.81
1.03 103.84
1.31
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023...

Последние новости

16:01
В Севастополе сообщили о дрейфующей морской мине в районе пляжа «Любимовка»
15:58
Огонь охватил фабрику по производству спорттоваров в Дмитровском районе
15:50
«Я боюсь вмешательств»: Лачина рассказала, почему не посещает салоны красоты
15:47
На третий день: пропавшую девушку обнаружили мертвой на кладбище
15:35
В Забайкалье пьяная компания избила ветерана спецоперации
15:23
«Появились боли»: названа причина смерти бывшего вратаря ЦСКА Мандрыкина

Сейчас читают

«Три героя»: с какими персонажами фольклора Андреев сравнил группу «Иванушки»
«Попытка устрашения»: зачем Киев объявил зоной военной угрозы порты России
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео