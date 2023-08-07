Десант в деле: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 248 0

Минобороны РФ показало кадры боевой работы тульских десантников в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Морозов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы не дают противнику ни малейшего шанса на успех.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Тульские десантники на БМД-4М бьют по позициям ВСУ

На первых кадрах показана боевая работа бронегруппы БМД-4М тульских десантников на северном фланге артемовского направления. С помощью беспилотников бойцы обнаружили в лесопосадке взводный опорный пункт украинских боевиков.

Экипажи боевых машин с закрытых огневых позиций нанесли удар, уничтожив живую силу ВСУ.

Десантники совершенствуют навыки ведения боя

На следующих кадрах показана подготовка десантников на полигоне в тыловом районе спецоперации. Там военнослужащие совершенствуют боевые навыки. Особое внимание уделяется отработке ведения боевых действий при штурме опорных пунктов противника и их зачистке.

Занятия проходят ежедневно. Причем в условиях, максимально приближенных к боевым.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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