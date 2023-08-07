Удар из миномета: как бойцы отряда «Барс-12» выбывают боевиков ВСУ из Белогоровки

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Бойцы отряда «Барс-12» выбывают боевиков ВСУ из Белогоровки

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Работа ведется как днем, так и ночью.

Силы российской армии выбивают противника с оборудованных практически на всех направлениях в зоне СВО. И делают это, в том числе, минометами! Результаты работы хорошо видно на примере подразделения «Барс-12». Сейчас бои идут по дороге на Северск — крупный укрепрайон киевских формирований на этом направлении. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин побывал на передовой. Все подробности — в его репортаже.

К минометчикам отряда «Барс-12» идем под звуки несмолкающей артиллерии. Российские подразделения на этом участке выбивают врага из Белогоровки.

«На вооружении бойцов Барс-12» миномет 120 калибра. Работают по украинским боевикам — это блиндажи противника, живая сила и легко бронированная техника», — рассказывает журналист.

Очередная цель — опорник ВСУ. Бойцам нужно быстро навести на цель по координатам и зарядить орудие. Военнослужащий с позывным «Казах» приехал из Тюмени — дома обслуживал торговые аппараты. Теперь бережно следит за минометом и наводит его на противника.

«Несколько месяцев уже здесь. Приехали защищать», — рассказывает боец.

Удары по врагу наши военнослужащие наносят с закрытых позиций, такой огонь эффективный и внезапный для подразделений ВСУ. Это доказывают вот эти кадры — украинский боевик показывает рукой неприличный жест в объектив беспилотника и не подозревает, что через секунду его накроет шквальным огнем.

Отработав по врагу, бойцы «Барс-12» всегда меняют огневую точку. На этом участке несколько таких позиций. Работать приходится как днем, так и ночью. Враг серьезно окопался, подтягивает резервы по три-пять человек, но всегда несет потери.

Выбив врага из Белогоровки, наши войска открывают дорогу на Северск — еще один укрепрайон ВСУ. Как говорят военные, продвижение на этом участке существенное.

Тема:
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